ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yargılandığı davanın son duruşmasında itiraflarda bulunan FETÖ/PDY sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanık Murat K.K. (32) ile avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden sanık, örgütün kendisini kandırdığını ileri sürerek beraatini istedi.

Örgütün kendisiyle 17-25 Aralık sonrası çok fazla ilgilendiğini anlatan Murat K.K, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bana daha da önem vermeye başladılar. Bana 'Sen aslansın, kaplansın' dediler. Askerlere sohbet abisi olmamı istediler. Bu görevi yaptım. Himmet aldık. ByLock kullandım. Örgüte ait evlerde askerlere Fetullah Gülen videoları izletiliyordu, kitapları okutuluyordu. Burs, himmet adı altında personellerin yüzde 10 maaşı örgüte yönlendiriliyordu. 2015 Haziran'da sohbet abiliği görevim bitti. Bildiklerimi darbe girişimi sonrası anlatmak istedim ama terörist damgası yemekten korktum. Pişmanım. Fetullah Gülen'den şikayetçiyim. Örgütün amaçlarını asla benimsemedim. Devletimin yanındayım. Ne zaman istenilirse tanık olarak hazırım."

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırdığı sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

