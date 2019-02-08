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FETÖ sanığından itiraf: “Şartları yerine getirenlere kamuda çalıştırma ve sınav kazandırma garantisi veriyordu”

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik açılan soruşturma kapsamında yargılanan Samet T., FETÖ hakkında itiraflarda bulundu.

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik açılan soruşturma kapsamında yargılanan Samet T., FETÖ hakkında itiraflarda bulundu. Duruşmada savunma yapan Samet T., “Şartları yerine getirenlere kamuda çalıştırma ve sınav kazandırma garantisi veriyordu” dedi.

“Bu yapı içinde kamuda çalıştırma ve sınav kazandırma garantisi veriyordu
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan sanık Samet T. ile avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Samet T., Eskişehir’de örgüt evlerinde kaldığı süre içinde Ankara’da özel tedbirli evlerde seçmeler yapıldığını öne sürerek, "Seçmelerde Fetullah Gülen’in en az 15 kitabının okunması ve 200 saat kasetini dinlemek, risalelerin en az yarısını okumuş olmak, örgütün uygun göreceği kişiyle evlenmek ve örgütün verdiği maaşa rıza gösterip hiçbir kötü alışkanlığının olmaması şartları vardı. Bu yapı içinde asker ve polis okullarına öğrenci yetiştiren örgüt mensuplarına askerlik ve polislik mesleği, kamuda çalıştırma ve sınav kazandırma garantisi veriliyordu” ifadelerini kullandı.

“İktidar partisi karşısında kim güçlüyse ona oy verilmesini söylüyorlardı”
Seçim çalışmaları sırasında iktidar partisi karşısında kim güçlüyse ona oy verilmesinin söylendiğini ifade eden Samet T., "Aralık 2015’de örgütten ayrılmalar başladığı için ’Diriliş Sohbet’ adı altında 10’ar kişiyle birlikte gelen biri, yabancı kişilerin sınava tabii tutulduğu, çürük elmaların ayrıldığı, imanımızın güçlendiği, yakın zamanda bu durumun biteceği, yapıya sahip çıkanların yönetici olacağını, ayrılanların imanını kaybedeceğini ifade ettiler. O dönem ’ByLock’ üzerinden pek çok mesaj geldi. Kimin hakkında dinleme olsa, bir operasyon olsa ByLock’tan dinleme olanların, operasyona tabii tutulanların isimleri bildiriliyordu. ’Onlarla görüşmeyin’ diye söyleniyordu. Seçim çalışmaları sırasında iktidar partisi karşısında kim güçlüyse ona oy verilmesini söylüyorlardı. İkameti il dışında olanların masrafı karşılanıp oy kullanmaya gönderiliyordu. 2015’de üniversiteden mezun olduktan sonra Eskişehir’de kalmaya devam ettim. O dönem sıkıntılıydı. Evlere polisler baskın yapmaya başlamıştı. Ben 2016 Ocak ayının 7’sinde bu örgütle tüm bağımı kopardım. Tüm pişmanlıklarımı ifade ettim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diye belirtti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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