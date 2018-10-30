HABER

FETÖ sanığının AİHM başvuruna ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

 İZMİR’de, hamileyken Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve kaldığı cezaevinden bebeğinin yaşam koşulları nedeniyle tahliyesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuran zabıt katibi Tuba Yazıcıoğlu’nun talebi reddedildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, hamileyken Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve kaldığı cezaevinden bebeğinin yaşam koşulları nedeniyle tahliyesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuran zabıt katibi Tuba Yazıcıoğlu’nun talebi reddedildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube ekipleri, 28 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla zabıt katibi Tuba Yazıcıoğlu’nu gözaltına aldı. Hamile olan Yazıcıoğlu, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede 3 Mayıs 2017 tarihinde tutuklandı. İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konan Yazıcıoğlu, hamileliğini gerekçe göstererek tahliye başvurusunda bulundu. Ancak yerel mahkeme, Yazıcıoğlu’nun başvurusunu reddetti. Bunun üzerine Yazıcıoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne tahliye başvurusu yaptı. Yazıcıoğlu’nun hamileliği ile ilgili tedavi gördüğü hastaneden cezaevi koşullarının sağlığını olumsuz etkilemeyeceği yönünde raporun sunulduğu Anayasa Mahkemesi de talebi reddetti.
Yazıcıoğlu, Haziran 2017’de hastanede doğum yaparak tekrar cezaevine döndü. Yazıcıoğlu bu kez bebeğinin yaşamı için cezaevinin koşullarının yetersiz olduğunu gerekçe gösterip AİHM’ye hak ihlali ve tahliye başvurusu yaptı. AİHM’de Adalet Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bilgi istedi. Adalet Bakanlığı, AİHM’ye gönderdiği belgelerle cezaevi koşullarının tehdit oluşturmadığını, aksine Yazıoğlu’nun bebeğinin beşikte yattığını, yeni doğan bebekler için düzenlenen özel bir bölümün bulunduğunu, rahatsızlık durumunda hastaneye yatırıldığını, hem annenin, hem de bebeğinin beslenmesine dikkat edildiğini belirtti. AİHM de Adalet Bakanlığı’nın gönderdiği belgelere dayanarak Yazıoğlu’nun tahliye talebini reddederken, hak ihlaline yönelik başvurusunu iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul etmedi.

PARTNERAmber Heard yaktı geçtiAmber Heard yaktı geçti
Çocuk parkında ölüm: 8 yaşındaki kadir son yolculuğuna uğurlandıÇocuk parkında ölüm: 8 yaşındaki kadir son yolculuğuna uğurlandı
Orman Genel Müdürü: Yangına müdahale süresini 15 dakikanın altına çektikOrman Genel Müdürü: Yangına müdahale süresini 15 dakikanın altına çektik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

İşte Türk askerinin kış kıyafetleri... Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel tek tek anlattı!

İşte Türk askerinin kış kıyafetleri... Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel tek tek anlattı!

Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Sergen Yalçın da var!

Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Sergen Yalçın da var!

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

Antalya'da ilaçlama uçağı düştü iddiası

Antalya'da ilaçlama uçağı düştü iddiası

'Melih Gökçek aday olursa...'

'Melih Gökçek aday olursa...'

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar! Bir anda aracını durdurup...

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar! Bir anda aracını durdurup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.