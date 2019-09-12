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FETÖ sanığının ByLock inkarını, deliller çürüttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

Malatya'da FETÖ'nün yayın organlarında görev yapan ve yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mustafa K. hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın "kullanmadım" dediği ve elinden düşüp kırıldığını iddia ettiği cep telefonundan ByLock'a defalarca erişim sağladığı yer aldı - Gerekçeli karardan: - "Sanığın ByLock kullanmadığına dair savunmasının suçtan kurtulmaya dönük olduğu ve savunmasına itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır"

VOLKAN KAŞİK - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mustafa K. hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın "kullanmadım" dediği ve elinden düşüp kırıldığını iddia ettiği cep telefonundan ByLock'a defalarca erişim sağladığı belirtildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve örgüte ait kurumlarda çalışan tutuklu sanık Mustafa K. hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Sanık savunması, tanık beyanları, delil değerlendirmesi gibi bölümlerin yer aldığı gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin amacı, stratejisi, yapılanması, işleyişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntılara yer verildi.

Kararda, sanığın uzunca bir süre örgüte bağlı olduğu için KHK'lerle kapatılan kurum ve kuruluşlarda çalıştığının tespit edildiği ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlendiği aktarıldı.

Sanığın Bank Asya'da örgüt elebaşının çağrı tarihlerinden sonra dikkati çekici mahiyet ve miktarda işlemlerinin olduğu ifade edilen kararda, sanığın savunmasına da yer verildi.

- "Savunması suçtan kurtulmaya dönük"

Sanığın savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Her ne kadar sanık üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş, ByLock kullanmadığını, ilk akıllı telefonunun elinden düşüp kırıldığını, bunun üzerine başka bir telefon aldığını savunmuş ise de sanığın telefonundan ByLock kullanıldığının net olarak belirlendiği, bu nedenle sanığın ByLock kullanmadığına dair savunmasının suçtan kurtulmaya dönük olduğu ve savunmasına itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır. Ayrıca ByLock analiz raporunda geçen şifrenin sanığın adı ve soyadının ilk harflerini içermesi, şifrenin içinde yer alan '875' sayısının sanığın telefon numarasının bir kısmını oluşturması şifrenin sanık tarafından oluşturulduğunu gösterdiği, bütün bunların yanında sanığın kullandığını kabul ettiği telefon hattı üzerinden Bylock IP adreslerine 335 kez erişim sağlandığı tespit edilmiştir."

Kararda "Örgüt üyeleri tarafından kullanılan ByLock programını kullandığı, bu haliyle örgütün gayesini bilerek ve benimseyerek bu örgüte girip, örgüte katılmayı, bağlanmayı ve hiyerarşik gücün emrine girmeyi kabul ettiği anlaşılan sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği sabit görülmüş ve üzerine atılı bu suçtan cezalandırılması gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.

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