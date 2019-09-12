FETÖ sanığının ByLock inkarını, deliller çürüttü

Sanığın Bank Asya'da örgüt elebaşının çağrı tarihlerinden sonra dikkati çekici mahiyet ve miktarda işlemlerinin olduğu ifade edilen kararda, sanığın savunmasına da yer verildi.

Kararda, sanığın uzunca bir süre örgüte bağlı olduğu için KHK'lerle kapatılan kurum ve kuruluşlarda çalıştığının tespit edildiği ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlendiği aktarıldı.

- "Savunması suçtan kurtulmaya dönük"

Sanığın savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Her ne kadar sanık üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş, ByLock kullanmadığını, ilk akıllı telefonunun elinden düşüp kırıldığını, bunun üzerine başka bir telefon aldığını savunmuş ise de sanığın telefonundan ByLock kullanıldığının net olarak belirlendiği, bu nedenle sanığın ByLock kullanmadığına dair savunmasının suçtan kurtulmaya dönük olduğu ve savunmasına itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır. Ayrıca ByLock analiz raporunda geçen şifrenin sanığın adı ve soyadının ilk harflerini içermesi, şifrenin içinde yer alan '875' sayısının sanığın telefon numarasının bir kısmını oluşturması şifrenin sanık tarafından oluşturulduğunu gösterdiği, bütün bunların yanında sanığın kullandığını kabul ettiği telefon hattı üzerinden Bylock IP adreslerine 335 kez erişim sağlandığı tespit edilmiştir."

Kararda "Örgüt üyeleri tarafından kullanılan ByLock programını kullandığı, bu haliyle örgütün gayesini bilerek ve benimseyerek bu örgüte girip, örgüte katılmayı, bağlanmayı ve hiyerarşik gücün emrine girmeyi kabul ettiği anlaşılan sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği sabit görülmüş ve üzerine atılı bu suçtan cezalandırılması gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.

