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FETÖ sanıkları "etkin pişmanlıkta" bulunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Kayseri'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan iki sanık, etkin pişmanlıkta bulunarak örgütün iç yüzünü anlattı - Açıkta olan sanık üsteğmen Ş.K: - "Benden sorumlu örgüt mensubuna görüşmek istemediğimi söylediğimde, 'Komutanları arar seni ihbar ederiz. Cemaatle bağlantını anlatırız. Seni okuldan atarlar, tazminat ödemek zorunda kalırsın.' diyerek beni tehdit ettiler. Örgütten ayrılmamam için Kur'an-ı Kerim'e el bastırdılar"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan iki sanık, etkin pişmanlıkta bulunarak örgüt hakkında bildiklerini anlattı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yargılanan tutuksuz sanıklar açıkta olan üsteğmen Ş.K. ve üniversite öğrencisi M.S. ile avukatları hazır bulundu.

Etkin pişmanlıkta bulunan Ş.K, 2007 yılında Ordu'da ortaokul 8. sınıfta okuduğu dönemde ailesinin maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle bu yapının evinde kaldığını, bu dönem üniversite öğrencisi M.A'nın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

İstanbul'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandığını anlatan Ş.K, şunları kaydetti:

"Benden sorumlu olan örgüt abisi M.A, 2-3 haftada bir benimle görüşmeye gelirdi. Peşimi bırakmadı, böyle bir yapı olduğunu bilmiyordum. İkinci sınıfta Bursa'da bulunan Işıklar Askeri Hava Lisesine geçiş yaptım. Bu kişi burada da peşimi bırakmadı. Ankesörlü telefondan arayarak ve okula gelerek benimle görüşmek istiyordu. Görüşmek istemediğimi söylediğimde, 'Komutanları arar seni ihbar ederiz. Cemaatle bağlantını anlatırız. Seni okuldan atarlar, tazminat ödemek zorunda kalırsın.' diyerek beni tehdit ettiler. Örgütten ayrılmamam için Kur'an-ı Kerim'e el bastırdılar."

İstanbul Hava Harp Okulunda okuduğu dönemde ise kendisinden sorumlu M.A'nın, bu görevi Kaan isimli birine devrettiğini ifade eden Ş.K, "Son görüşmemizi 2015 Nisan ayında yaptık. Darbeye kadar benimle görüşmeye çalıştılar. Bu süreçte okuldan ayrılmak istedim. Çünkü üzerimde ağır bir yük olmaya başladılar ama tazminat nedeniyle ayrılamadım." diye konuştu.

Sanık üniversite öğrenci M.S. ise savunmasında, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyledi.

Erzurum'da 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandıktan sonra ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle daha önce gittiği dershanenin yönlendirmesiyle örgüte ait bir eve yerleştirildiğini belirtti.

Örgütün askeri yapılanmasında öğretmen olarak yer alarak "ev abiliği" yaptığını ve sorumluluğu altında iki öğrenci bulunduğunu kaydeden M.S, bu sürece ilişkin bildiklerini anlattı.

M.S, tanıdığı örgüt mensubunun isimlerinin yer aldığı yazılı savunmayı mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın yazılı savunmasında ismini verdiği örgüt mensuplarının teşhisi için emniyete gitmesine karar verdi.

Heyet, iki duruşmayı da eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

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