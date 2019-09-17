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FETÖ sanıkları hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği ileri sürülen eski askeri lise öğrencisi 3 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen eski askeri lise öğrencisi 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Abdullah A, Emre A. ve tutuksuz sanık A.D. ile avukatları katıldı.

Sanık A.D. savunmasında, örgütle ilk olarak 2008'de tanıştığını ve yapıya ait evlere ders çalışmak amacıyla gittiğini söyledi.

Bu evde askeri okula gitmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu belirten sanık A.D, şöyle devam etti:

''Benden sorumlu örgüt abisi askeri sınav sorularını bana verdi. Sınav sorularının yüzde 85'i bu sorular içerisinden çıktı. Bekir kod adlı şahıs beni, askeri okulda huzurda bulunan sanık Emre A. ile tanıştırdı. Mahrem imamlar bizi ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arayarak buluşacağımız yeri bildiriyordu. Bu görüşmelerde bize kod isimler verildi. Askeri okulda mahrem imamlarla beş yıl boyunca görüşmeye devam ettik.''

Diğer sanıklar Abdullah A. ve Emre A. ise FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını savunarak tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah A. ve Emre A'nın tutuklulukta kaldıkları süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
ankesör ardışık arama FETÖ/PDY terör örgütü tahliye

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