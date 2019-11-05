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FETÖ sanıklarına "etkin pişmanlık" indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:30 | Son Güncelleme

Kayseri'de, FETÖ/PDY'den ayrı yargılandıkları davalarda "etkin pişmanlıkta" bulunan 3 sanıktan ikisine 1 yıl 6 ay 22 gün, diğerine 1 yıl 10 ay 15 hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geriye bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY kapsamında haklarında açılan davalarda ayrı yargılanan ve "etkin pişmanlıkta" bulunan 3 sanıktan ikisi 1 yıl 6 ay 22 gün, diğeri ise 1 yıl 10 ay 15 hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar eski öğretmen E.S, eski astsubay R.Ç. ve O.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık E.S, aynı örgüt kapsamında farklı dosyadan tutuklu olarak yargılanan ve duruşmada tanık olarak dinlenen eşi ile çok zor günler yaşadıklarını söyledi. Etkin pişmanlıkta bulunarak bütün bildiklerini anlattığını ifade eden E.S, "Çok üzgünüm. Eşim susmayı tercih ediyor. Ben susmadığım için bana kırgın ve kızgın. Bildiklerimi ve düşündüklerimi anlattım. Affımı istiyorum." diye konuştu.

Sanık R.Ç. ise etkin pişmanlıkta bulunarak bütün bildiklerini anlattığını söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen E.Y. de sanık ile aynı köylü olduğunu, üniversite sınavlarına birlikte hazırlandıkları dönemde örgüt abilerinin kendilerine ulaşarak ders vermeye başladığını anlattı.

Sınav yaklaştığı zaman, bu kişilerin kendilerine ne olmak istediklerini sorduklarını kaydeden E.Y, "Bunlar bizim notlarımızın yüksek olduğunu biliyorlardı. 'Sizin puanlarınız askeri okullara yeter' dediler. Mülakatlarda da Atatürk'ün ilkeleri ve inkılap tarihi ile ilgili soruların sorulduğunu söylediler. Biz de askeri okul sınavlarına girdik ve kazandık. Örgüt mensupları, sanık R.Ç'ye 'Salih' kod ismini verdiler." şeklinde konuştu.

Sanık O.A. da etkin pişmanlıkta bulunduğunu hatırlatarak, "Üniversitede okuduğum dönemde örgütün evlerinde kalarak ev abiliği yaptım. 2015 yılı haziran ayında okuldan mezun olduktan sonra örgütle bağımı kopardım. Etkin pişmanlık kapsamında 30 örgüt mensubunu teşhis ettim. Şu anda da belediyede çalışıyorum. Pişmanım, beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Savcı mütalaasında, 3 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını ve etkin pişmanlıktan yararlandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklardan O.A'ya önce 9 yıl hapis cezası verdi, daha sonra etkin pişmanlığını kabul ederek 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti. Heyet, aynı suçtan yargılanan sanıklar E.S. ve R.Ç'ye de önce 7 yıl 6'şar ay ceza verdi, daha sonra etkin pişmanlık indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 6 ay 22'şer güne indirip, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

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Etkin pişmanlık indirimi FETÖ sanıkları Kayseri

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