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FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

"Terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı yargılanan 6'sı tutuklu 7 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 6'sı tutuklu 7 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar İbrahim A, Nedim C, Özgür B, Ahmet Ensar Y, Tarık A. ve tutuksuz yargılanan Alim Ö. ile avukatları hazır bulundu. Sanık Ahmet T. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık İbrahim A. savunmasında, suçlamaları kabul etmedi.

Birçok askeri birlikte görev yaptığını belirten İbrahim A, "Çalıştığım dönemlerde askerlerle aramda bir sıkıntı olabilir. Örgütsel olarak arandığımı kabul etmiyorum. Gerek birlik içerisinde gerekse birlik dışında birçok göreve katıldım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Tarık A. da hayatı boyunca başta FETÖ olmak üzere hiçbir terör örgütüne üye olmadığını savundu.

FETÖ ile hiçbir bağı ve bağlantısı olmadığını iddia eden Tarık A, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Telefonla beni arayan kimseler çevremdeki kişilerdir. Bunun suç olduğunu düşünmüyorum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Ahmet T. ise asılsız iddialarla üzerine suç atılmak istendiğini öne sürdü.

Telefonla 2012'de arama yapıldığında Hakkari'de olduğunu kaydeden Ahmet T, şöyle konuştu:

"Diğer aramalar yapıldığında ise tayinim Kıbrıs'a çıkmıştı. O sıralar 2 arabam vardı. Kayseri'de araba ticareti iyi dönüyor. O sıralar beni bir kişi araba için farklı farklı numaralardan arıyordu. Bu örgütle hiçbir bağlantım yok."

Sanık Alim Ö. de hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Zamanında maaşlarını Bank Asyadan aldıklarını ifade eden Alim Ö, "Bazen artmış, bazen de eksilmiş oluyordu. 15 Temmuz'dan sonra çalıştığım kurumdan istifa ettim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Ahmet Ensar Y. ise etkin pişmanlıkta bulunduğunu anımsattı. Bildiklerini anlattığını dile getiren Ahmet Ensar Y, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar Nedim C. ve Özgür B. de suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Savcı, mütalaasında, sanıkların "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim A, Nedim C, Özgür B, Tarık A, Ahmet T. ve Alim Ö'ye "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis, etkin pişmanlığı kabul edilen sanık Ahmet Ensar Y'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu 6 sanığın tahliyesine hükmetti.

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