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FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

Kayseri'de "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 5 yıl, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine 5 yıl, diğerine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Ekmeleddin A. ve Hatice T, ile avukatları hazır bulundu.

Savcının mütalaasında, "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istemesinin ardından mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan ve kapatılan Zaman gazetesi çalışanı olan Ekmeleddin A, örgütün gizli haberleşme programı ByLock çıkan telefon hattını, çalıştığı şirketin müdürünün emri ile aldığını savundu.

Bu hattı, kendisi dahil birçok şirket çalışanının kullandığını öne süren sanık, tahliye ve beraatini istedi.

Sanık Hatice T. ise etkin pişmanlık kapsamında bütün bildiklerini anlattığını söyledi. Ailece mağdur olduklarını kaydeden sanık, "Bu insanlarla görüştüğüm için çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Ekmeleddin A'ya, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, etkin pişmanlığı kabul edilen Hatice T'ye ise 5 yıl hapis cezası vererek, sanıkların tahliyesine hükmetti.

Öte yandan, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürülen ve aynı mahkemede "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan Leyla T. ise delil yetersizliğinden berat etti.

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