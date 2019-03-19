FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 7 sanıktan 5'ine 1 yıl 6 ay 22 gün ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar eski polis Ali Ü, ihraç komiser yardımcısı Salih Uyaroğlu, örgütün kapatılan okullarında öğretmen olarak görev yapan karı koca Keziban ve Necmettin K, görevde olan polis Ramazan Güney ve Muammer U. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık eski astsubay Zekeriya Yaşar ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Sanıklar Salih Uyaroğlu ve Ramazan Güney, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, hafıza kartı içerisinde çıkan listede fişlenmesinin hatırlatılması üzerine suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklar Keziban ve Necmettin K. de örgütün okullarında tayinle çalıştıkları iddiasının doğru olmadığını öne sürerek beraatlarini istedi.