FETÖ sanıklarına hapis cezası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdurrahim Çağlar, Ali Safa Kılca, Halil İbrahim Küçük, Muhammet Sezer ve Selahattin Öneryıldız ile tutuksuz 9 sanık ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Halil İbrahim Küçük ve Muhammet Sezer'i sekizer yıl dokuzar ay, Abdurrahim Çağlar ile Selahattin Öneryıldız'ı yedişer yıl altışar ay, Ali Safa Kılca ile tutuksuz yargılanan Karam Orujlu ve Bülent Aksoy'u ise altışar yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz yargılanan 7 sanık ise beraat etti.

