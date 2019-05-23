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FETÖ sanıklarına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 2 sanığa hapis cezası verildi.Eskişehir 2.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 2 sanığa hapis cezası verildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrenci sorumlusu olduğu sebebiyle hakkında dava açılan Ali T. ve avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden sanık ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Aynı mahkemedeki başka bir dosyada ise Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay olarak görev yapan tutuksuz sanık Furkan B. ise, ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırıldı.

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