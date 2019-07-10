FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan Çetin Akça ile tutuksuz sanıklar Ümit Şen ve Medine Aytek Şen katıldı.

Çetin Akça savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü. Suçsuz olduğunu iddia eden Akça, beraat talebinde bulundu. Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti tarafından örgütün "KYK mesulü" olduğu iddia edilen Çetin Akça'ya 9 yıl, Ümit Şen ve Medine Aytek Şen'e ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

