HABER

FETÖ sanıklarına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.Eskişehir 4.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın karar duruşmasına FETÖ’nün Eskişehir yapılanmasında oldukları iddia edilen tutuksuz sanık Raziye İ. ile avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Raziye’i ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir duruşmada ise Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığında asker olarak görev yapan ve mesleğinden ihraç edilen tutuksuz sanık Ali Y.’nin de davasında karar verildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Ali Y.’ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi, adliyedeKayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi, adliyede
Öldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapisÖldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.