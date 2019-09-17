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FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

Kayseri'de ayrı ayrı yargılanan 8 sanıktan 4'ü, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 8 sanıktan 4'üne, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık Uygar Köse, tutuksuz sanıklar Mehmet Etçioğlu, Muaz Biçer, A.E, M.E, H.E. ve H.S. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ali Kara ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, 859 bağlantı tespit edildiği ve örgüt ele başının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddialarını kabul etmeyen sanık Köse, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Örgütün evlerinde kaldığını ve gelen öğrencilere "abi"lik yaptığını belirten sanık Etçioğlu ise örgütün büyük bölge talebe mesulü olduğu iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Aynı örgüt kapsamında daha önce yargılanan ve aldıkları cezalar, avukatları bulunmadığı gerekçesiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan sanıklar sanıklar Biçer ve Kara da önceki savunmalarını yineledi.

Örgüt üyeliği suçlamasını reddeden iki sanık, beraat talebinde bulundu.

"Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan sanıklar A.E, M.E, H.E. ve H.S. ise örgüt ele başının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadıklarını savunarak beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Köse'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, Etçioğlu'na aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, aynı suç kapsamında yargılanan sanıklar Biçer ve Kara'ya daha önce verdiği cezaları yineleyerek, Biçer'i 7 yıl 6 ay, Kara'yı ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Köse'nin tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan sanıklar A.E, M.E, H.E. ve H.S'nin ise beraatine karar verdi.

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FETÖ sanıkları hapis cezası Kayseri

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