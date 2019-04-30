KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 2 sanığa verilen 9'ar yıl hapis cezası, etkin pişmanlık hükmü uygulanarak 1 yıl 10 ay 15'er güne indirilip ertelendi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklardan açıkta olan astsubay Mustafa T. ve meslekten ihraç edilen astsubay Resul C. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Mustafa T, esasa ilişkin savunmasında, askeri okulda okuduğu dönemde örgüt ile irtibat kurduğunu ve 17/25 Aralık sürecinden önce de bu yapının hal ve tavırlarından rahatsız olduğu için uzaklaştığını anlattı.

Örgütün "mahrem imamı" ile sabit hatlardan görüştüğünü itiraf eden Mustafa T, şunları söyledi:

"Ben ve meslektaşım E.D'nin bulunduğu gruptan 'Akif' isimli örgüt mensubu sorumluydu. Örgütle arama mesafe koymam nedeniyle benimle görüşen 'Akif' isimli kişi, 'Gelmezsen şefkat tokadı yersin, senin için iyi olmaz.' diyerek beni tehdit etti. Örgütten uzaklaşanların başına kötü şeyler geldiğini, şefkat tokadı yediklerini, E.D'nin de bu nedenle sınıfta kaldığını anlatarak benim de aynı duruma düşmemem için dönmemi istedi. Ben de, 'Hal ve tavırlarınızdan rahatsız oluyorum, her şeyi gizli yapıyorsunuz.' diyerek örgütten ayrıldım. Pişmanım, beraatimi istiyorum."