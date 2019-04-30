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FETÖ sanıklarının cezasında "etkin pişmanlık" indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kayseri'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 2 sanığa verilen 9'ar yıl hapis cezası, 1 yıl 10 ay 15'er güne indirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 2 sanığa verilen 9'ar yıl hapis cezası, etkin pişmanlık hükmü uygulanarak 1 yıl 10 ay 15'er güne indirilip ertelendi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklardan açıkta olan astsubay Mustafa T. ve meslekten ihraç edilen astsubay Resul C. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Mustafa T, esasa ilişkin savunmasında, askeri okulda okuduğu dönemde örgüt ile irtibat kurduğunu ve 17/25 Aralık sürecinden önce de bu yapının hal ve tavırlarından rahatsız olduğu için uzaklaştığını anlattı.

Örgütün "mahrem imamı" ile sabit hatlardan görüştüğünü itiraf eden Mustafa T, şunları söyledi:

"Ben ve meslektaşım E.D'nin bulunduğu gruptan 'Akif' isimli örgüt mensubu sorumluydu. Örgütle arama mesafe koymam nedeniyle benimle görüşen 'Akif' isimli kişi, 'Gelmezsen şefkat tokadı yersin, senin için iyi olmaz.' diyerek beni tehdit etti. Örgütten uzaklaşanların başına kötü şeyler geldiğini, şefkat tokadı yediklerini, E.D'nin de bu nedenle sınıfta kaldığını anlatarak benim de aynı duruma düşmemem için dönmemi istedi. Ben de, 'Hal ve tavırlarınızdan rahatsız oluyorum, her şeyi gizli yapıyorsunuz.' diyerek örgütten ayrıldım. Pişmanım, beraatimi istiyorum."

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.D. ise "Akif" isimli örgüt abisinin kendilerini sabit hatlardan aradığını, görüşmelerinde de ne yapmaları gerektiği konularında direktiflerde bulunduğunu belirtti.

Etkin pişmanlıkta bulunan sanık Resul C. de örgütün mahrem imamıyla ardışık aramayla görüştüğünü kaydetti. Pişman olduğunu dile getiren Resul C, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa T. ve Resul C'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 9'ar yıl hapis cezası verdi. Heyet, etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak cezayı 1 yıl 10 ay 15'er güne indirip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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