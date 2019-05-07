KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yargılandıkları davada 9'ar yıl hapis cezası alan ve etkin pişmanlık hükümleri uygulanan 2 sanıktan, birinin cezası 2 yıl 6 ay, diğerinin ise 1 yıl 10 ay 15 güne düşürüldü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanık eski polis memuru Hakan K. ve avukatı hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen subay İdris B. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan ardışık aramayla görüştüğü ve FETÖ'nün sohbetlerine katıldığı iddiasıyla yargılanan sanık İdris B, savunmasında, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını söyledi.

Askeri okulda okuduğu dönemde örgüt mensuplarıyla görüştüğünü, 17/25 Aralık sürecinden sonra da gerçek yüzünü görerek FETÖ ile bağını kestiğini savunan İdris B, "Bunlardan kaçmaya çalıştıkça tehdit ettiler, çok üzerime geldiler. Askeri okulda okuyan kardeşimi de örgüte almaya çalıştılar. Ben izin vermeyince, Kara Harp Okulu 2. sınıftan attılar. Pişmanım, beraatimi istiyorum." diye konuştu.