FETÖ sanıklarının toplandığı iddia edilen bağ evinde keşif yapılacak

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve yeniden örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 8 kişinin de aralarında bulunduğu 12 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, örgütsel toplantı yapmadıklarını, yemek yediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların toplandığı bağ evinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, geçen 6 Eylül'de merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evinde FETÖ/PDY üyelerinin her hafta toplantı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, bağ evine baskın yaptı. İddiaya göre, toplantı halindeki şüpheliler, polisi görünce kaçmaya çalıştı. 10 şüpheli tek tek yakalanıp kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde, 8'inin daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanıp yargılandığı, ceza alıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldukları saptandı. Soruşturmayı genişleten Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de benzer bir toplantıda bir araya geldikleri iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. 12 şüpheliden Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Esat B., Murat Ö., Ali V. ve Tuğrul B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla ikinci kez yargılanmaya başlanan sanıklarla avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

'CEZAEVİ GÜNLERİNİ KONUŞTUK'

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sivas'ta yargılanan ve etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığını belirten tutuksuz sanık Ali V., "Örgüt üyeliği suçundan tekrar karşınızda olduğum için üzgünüm. Sivas'ta yargılandığım davada bildiklerimi anlattım. Olaylar nedeniyle 20 yıl emek verdiğim ve çok sevdiğim işimden oldum. Tahliye olduktan sonra kimseyle görüşmedim. Nisan ayında cezaevinden çıkınca 'C-12' koğuşundan bir arkadaşımla Kayseri'de karşılaştık. Bir yerde oturup, çay içtik ve cezaevi günlerini konuştuk. İftar davetine kadar da görüşmedik" dedi. Nevşehir Cezaevi'nde 'C-12' koğuşunda beraber kaldıkları arkadaşlarının da olduğu bir iftar yemeğine katıldığını ileri süren Ali V., "Salih Erdoğan'ın bağ evine gittik. Orada 'C-12' koğuşunda kaldığımız 6-7 arkadaşımız vardı. Yemeği yiyip, hatıralarımızı ve anılarımızı konuştuk. Cezaevinde yaşadığımız sıkıntıları konuştuk. Ne örgütle alakalı ne de başka bir şey konuşmadık. Ardından da bir yemek daveti daha oldu. Orada ben yoktum. Sadece cezaevi arkadaşımın ısrarıyla 30-35 dakika katıldığım bir yemek yüzünden yargılanıyorum. Bir amaç uğruna o yerlere gitmişsem, Allah beni kahretsin" diye konuştu.

'BAĞ KOMŞUM HUSUMETLE İHBARDA BULUNDU'

Bağ evinin sahibi olan tutuklu sanıklardan Ömer Fenercioğlu ise komşusu H.İ.'nin geçmişte yaşadıkları bir husumetten dolayı ihbarda bulunduğunu ileri sürerek şöyle dedi:

"11 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat ettim. Aziz Karaman, yemek için davet etti. Evimin müsait olduğunu söyledim. Açık havada, vadiye hakim olan bir bağ evim vardı. Bağ komşularım da rahatlıkla görebiliyordu. Herhangi bir şekilde yemek hazırlığı yapmadım. Yemeği kimin yaptırdığını da bilmiyorum. Yemek yediğimiz esnada, polis ekipleri baskın yaparak, gözaltına aldı. Kayseri merkezde de evim vardı ama bağ mevsimi olduğu için bağda misafir ettim. H.İ. komşum olur. 2016 yılında, yoldan dolayı aramızda husumet vardı. Mahkemeye de yansımıştı. Yemeği evin balkonunda yedik. Mart ayında da bağ evimde yemek yemiştik."

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol şartının sürdürülmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Aralık'a erteledi. Heyet, dava konusu bağ evinde 30 Kasım'da keşif yapılmasını da kararlaştırdı.

