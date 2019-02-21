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FETÖ sanıklarının yeniden örgütlenmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildikten sonra yeniden örgütlenmeye çalıştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuksuz 12 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, firari sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildikten sonra örgütlenmeye çalıştıkları ileri sürülen 12 sanığın duruşması görüldü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S. Ş.M. Ö.F, T.B, A.V. ve E.M.B. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Aynı suç kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davadan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan sanık M.Ö'nün avukatı, müvekkilinin firar ettiğini, kendisine ulaşamadığını ve diğer dosyadaki cezasının onandığını söyledi.

Diğer sanık avukatları da önceki celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen müvekkilleri F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S. Ş.M. ve Ö.F'nin, çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunabilmeleri için bu mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Avukatların bu talebini reddeden mahkeme heyeti, firari sanık M.Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 2 Mayıs'a ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kayseri PDY

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