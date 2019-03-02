FETÖ, şantaj yapmak için belge toplamış

Gizliliğe azami derecede riayet edildiğini belirten M.T, "Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatlar, silsile yoluyla askerlere iletiliyordu.Talimatlara göre hareket eden askerler, birlikte çalıştığı ve örgüte üye olmayan görev arkadaşlarının özel yaşamlarına ilişkin bilgi, belge toplama ve fotoğraflama işlemlerini yapıyordu. Bu şekilde kurulan kumpas ve şantajlarla kritik görevlere örgüt üyelerinin getirilmesi sağlanıyordu." ifadelerini kullandı.

Örgüt hiyerarşisinde kendisinin üzerinde "Müdür yardımcısı", "Müdür" ve "Genel Müdür" bulunduğu bilgisini veren ve bu kişileri de isimleriyle deşifre eden M.T, ilgilendiği askerlere gelen mesajları silsile içinde ulaştırdığını aktardı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında astsubaylardan sorumlu mahrem imam olduğunu itiraf eden öğretmen M.T. de ifadesinde kripto yapılanmayı detaylarıyla anlattı.

Sorumlu olduğu astsubaylarla ankesör ve büfe telefonlarını kullanarak iletişim kurduğunu aktaran M.T, buluşma noktasında bir sonraki buluşma yerinin yüz yüze yapılan görüşmede tespit edildiğini belirtti.

M.T, şu ifadelere yer verdi:

"Acil veya olağanüstü bir durum söz konusu olduğunda iletişime geçerken takibi daha zor olması sebebiyle ankesör ve büfe telefonlarıyla sorumlu olduğumuz askerleri arıyorduk. Genelde 40-50 saniyeyi geçmeyen görüşmeler, bazen de çağrı bırakarak irtibat sağlıyorduk. Sorumlu olduğumuz asker şahısları gruplara bölerek, birbirinin peşi sıra kısa aralıklarla ardışık olarak arıyor, aynı zamanda bazı asker şahıslarla tek görüşmemiz sebebiyle bu aramaları tekil arama şeklinde de yapabiliyorduk."

- "15 Temmuz'dan sonra da bilgi toplamaya devam etmişler"

FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunması sırasında da sorumlu olduğu askerlerin kendisine ulaşarak birliklerine gitmeden talimat istediklerini anlatan M.T, bu askerlerin de verdikleri talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.