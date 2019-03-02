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FETÖ, şantaj yapmak için belge toplamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki kripto yapılanmada yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 146 şüpheliden 25'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı - Örgütte astsubaylardan sorumlu mahrem imam olduğunu itiraf eden öğretmen M.T'nin ifadesinden: - "Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatlar, silsile yoluyla askerlere iletiliyordu" - "Talimatlara göre hareket eden askerler, birlikte çalıştığı ve örgüte üye olmayan görev arkadaşlarının özel yaşamlarına ilişkin bilgi, belge toplama ve fotoğraflama işlemlerini yapıyordu. Bu şekilde kurulan kumpas ve şantajlarla kritik görevlere örgüt üyelerinin getirilmesi sağlanıyordu"

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) içindeki mahrem yapılanması, gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan kripto örgüt üyelerinin itiraflarıyla deşifre ediliyor.

İzmir merkezli düzenlenen ve FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik önemli bilgilere ulaşılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 146 zanlıdan 25'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında astsubaylardan sorumlu mahrem imam olduğunu itiraf eden öğretmen M.T. de ifadesinde kripto yapılanmayı detaylarıyla anlattı.

Örgüt hiyerarşisinde kendisinin üzerinde "Müdür yardımcısı", "Müdür" ve "Genel Müdür" bulunduğu bilgisini veren ve bu kişileri de isimleriyle deşifre eden M.T, ilgilendiği askerlere gelen mesajları silsile içinde ulaştırdığını aktardı.

Gizliliğe azami derecede riayet edildiğini belirten M.T, "Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatlar, silsile yoluyla askerlere iletiliyordu.Talimatlara göre hareket eden askerler, birlikte çalıştığı ve örgüte üye olmayan görev arkadaşlarının özel yaşamlarına ilişkin bilgi, belge toplama ve fotoğraflama işlemlerini yapıyordu. Bu şekilde kurulan kumpas ve şantajlarla kritik görevlere örgüt üyelerinin getirilmesi sağlanıyordu." ifadelerini kullandı.

Sorumlu olduğu astsubaylarla ankesör ve büfe telefonlarını kullanarak iletişim kurduğunu aktaran M.T, buluşma noktasında bir sonraki buluşma yerinin yüz yüze yapılan görüşmede tespit edildiğini belirtti.

M.T, şu ifadelere yer verdi:

"Acil veya olağanüstü bir durum söz konusu olduğunda iletişime geçerken takibi daha zor olması sebebiyle ankesör ve büfe telefonlarıyla sorumlu olduğumuz askerleri arıyorduk. Genelde 40-50 saniyeyi geçmeyen görüşmeler, bazen de çağrı bırakarak irtibat sağlıyorduk. Sorumlu olduğumuz asker şahısları gruplara bölerek, birbirinin peşi sıra kısa aralıklarla ardışık olarak arıyor, aynı zamanda bazı asker şahıslarla tek görüşmemiz sebebiyle bu aramaları tekil arama şeklinde de yapabiliyorduk."

- "15 Temmuz'dan sonra da bilgi toplamaya devam etmişler"

FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunması sırasında da sorumlu olduğu askerlerin kendisine ulaşarak birliklerine gitmeden talimat istediklerini anlatan M.T, bu askerlerin de verdikleri talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

M.T, "O gece TSK içinde olan olaylar anlık olarak bana ulaştırıldı. Biz de gelen bilgileri diğer yönetici konumundaki mahremler ile konuşarak durum değerlendirmesi yaptık. Darbe girişiminin başarısız olması ile deşifre olmayan örgüt üyesi askerlerden kendilerini gizlemelerini ve deşifre olmamalarını istedik. Bu askerler 15 Temmuz sonrasında da birliklerinde bilgi toplamaya devam ettiler." ifadesini verdi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 42 ilde 19 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de aralarında yer aldığı 183 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Yakalanan 162 şüphelinin arasında yer alan 16 kişi, daha önce haklarında yakalama kararı çıkartılan kentlere gönderilmişti. Örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerle irtibatlı oldukları tespit edilen 68 askerden ise 48'inin muvazzaf olduğu belirlenmişti.

Büyük çoğunluğun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest kaldığı operasyonda 48 zanlı ise tutuklanmıştı.

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