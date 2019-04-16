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FETÖ şirketinin ortağına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün eğitim kurumlarının çatı şirketinin eski ortağı olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün kapatılan şirketinin eski ortağı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Türk ile avukatı katıldı.

Sanık Türk, hakkındaki suçlamları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, Gaziantep'te örgüt güdümünde hareket eden eğtim kurumlarının çatı şirketinin eski ortağı ve yöneticisi olan sanığın, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneklerde de üyeliğinin bulunduğunu ve örgüt elebaşının çağrısı üzerine talimatla Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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FETÖ/PDY FETÖ/PDY davası Fetö'nün eğitim yapılanması Gaziantep

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