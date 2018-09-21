FETÖ soruşturması kapsamında 110 asker hakkında gözaltı kararı

ANKARA (DHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri komutanlığı'na yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.
Açıklama şöyle:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere toplam 110 şüpheli hakkında 21.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.
Gözaltına alınan şüphelilerin hepsi aktif görevdedir ve 5'i pilottur. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 15 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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