FETÖ soruşturmasında 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında yakalama ve gözaltı kararı verilen zanlılardan 19’unun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda, 19’unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda, 7’sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda, 8’inin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenildi. Sabah 06.00 itibariyle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplerin, zanlıları gözaltına alma işlemi devam ediyor.

