FETÖ soruşturmasında 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında yakalama ve gözaltı kararı verilen zanlılardan 19’unun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda, 19’unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda, 7’sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda, 8’inin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenildi. Sabah 06.00 itibariyle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplerin, zanlıları gözaltına alma işlemi devam ediyor.
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı
Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!
Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor
İlk kez bu kadar keskin kelimeler kullandı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum