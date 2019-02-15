HABER

FETÖ soruşturmasında 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Ankara merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonu sonrası adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6’sı tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularını sızdırdığı iddiasıyla ilgili 2 sivil sorumlu, 1’i aktif görevde olan 14 komiser yardımcısı olmak üzere 16 kişi gözaltına alınmıştı.

FETÖ soruşturmasında 6 tutuklama

Adıyaman’da Ankara merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonu sonrası adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6’sı tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularını sızdırdığı iddiasıyla ilgili 2 sivil sorumlu, 1’i aktif görevde olan 14 komiser yardımcısı olmak üzere 16 kişi gözaltına alınmıştı. Adıyaman’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen 16 kişiden 11’i adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 6’sı adli makamlar tarafından tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 5 kişinin ise emniyetteki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
Burdur’da uyuşturucu satıcılarına suçüstüBurdur’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü
(Özel) Sipariş vermeye giren kurye takla atarak geri çıktı(Özel) Sipariş vermeye giren kurye takla atarak geri çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.