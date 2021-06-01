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FETÖ soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

01.06.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel bağlantıları ile ilgili başkaca deliller elde edilen Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına çalışmış 19 personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunan 32 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 9 sivil mahrem sorumlu olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 8 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

İHA

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fetö

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