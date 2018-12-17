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FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 12:22 | Son Güncelleme

 KIRIKKALE merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 7'si adliyeye sevk edildi.

FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 7'si adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale ile birlikte Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken, 7'si muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 8 şüpheliden Y.I., İ.Y., S.A.A., F.Ü., İ.K., Y.S. ve H.C., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Ö.F.P.'nin ise emniyette sorgusu sürüyor.

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FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

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