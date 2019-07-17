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FETÖ soruşturmasında 8 kişiye adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün adliye mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya ve Giresun illerinde 6 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun merkezli 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün adliye mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya ve Giresun illerinde 6 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda örgüt içerisinde adliye mahrem imamları ile irtibatlı olduğu tespit edilen zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ve 1 ’mahrem imam’ olmak üzere 19 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken 18 kişi ise 3 gün önce Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 9 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilirken 9 kişinin ise gözaltı süresi mahkemece uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 1 kişi daha polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken aralarında 1’i mahrem sorumlu olan 8 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 8 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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