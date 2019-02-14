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FETÖ şüphelileri Adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010’daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Niğde’de gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş 3 komiser yardımcısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2010’daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Niğde’de 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

FETÖ şüphelileri Adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010’daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Niğde’de gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş 3 komiser yardımcısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2010’daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Niğde’de 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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