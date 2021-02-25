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FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

25.02.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

İzmir merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 15 FETÖ şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli olarak FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) mensuplarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İzmir merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 15 FETÖ şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli olarak FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) mensuplarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yapılan sorguların ardından 15 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevkleri sırasında yoğun güvenlik önlemi alınırken, yarın 13 şüphelinin daha adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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