FETÖ şüphelileri askeri yasak bölgede yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de hudut askerlerince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında mesleğinden ihraç edilen memurların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, askeri yasak bölgede gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, devriye yapan askerler, Yenikadın köyünde askeri yasak bölgede bir grubu yakaladı.
Aralarında FETÖ kapsamında ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu U.S. (30), M.A. (29), M.C. (44), M.E.E. (25) hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, M.A, M.E.E. tutuklanırken, U.S'nin gözaltı işlemleri sürüyor.
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