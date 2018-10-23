FETÖ şüphelileri, Meriç Nehri'ni yüzerek Yunanistan'a kaçtı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde devriye görevi yapan sınır birliği askerleri, 3 FETÖ/PDY şüphelisinin Meriç Nehri'ni yüzerek Yunanistan'a kaçtığını belirledi.
Edirne Süleyman Cevizkıran Piyade Hudut Karakolu askerleri devriye görevi yaptıkları sırada Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'nde 3 kişinin Meriç Nehri'ni yüzerek yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçtiklerini tespit etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri nehir kenarına bırakılan 2 cep telefonu ve 1 flaş belleğe incelemek üzere el koydu.
Yapılan araştırmada Yunanistan'a kaçan şüphelilerin, İstanbul 11'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.V.K. (29), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan K.E. (29) ile Sakarya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan devam eden davası bulunan ve yoklama kaçağı olarak aranan S.A. (24) oldukları belirlendi. Öte yandan, FETÖ/PDY şüphelilerine organizatörlük yaptığı tespit edilen F.E.'nin (49) de yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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