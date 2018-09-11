FETÖ şüphelileri sahte kimlikle yakalandı

KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisinin düzenlediği 2 operasyonda, sahte kimlik kullanarak, Yunanistan sınırına gitmek isteyen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Dörtyol kavşağı mevkisinde, B.A.'nın kullandığı aracı durdurdu. Yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı belirlenen ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan araçtaki A.Ö., M.Ö., M.B. ve G.B. gözaltına alındı. Yunanistan sınırına gitmek istedikleri belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü B.A. ise 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden M.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ve G.B. ise soruşturmanın sürdürüldüğü Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi. FETÖ şüphelisi A.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOM ekiplerinin diğer operasyonunda ise Dörtyol kavşağındaki ağaçlıkta görülen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan incelemede başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdıkları belirlenen şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan O.B., A.T. ve S.M. olduğu tespit edildi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında, ayrıca sahte kimlikler nedeniyle 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da soruşturma açıldı.

