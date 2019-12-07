HABER

FETÖ şüphelileri sahte kimlikler ve dövizle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

MARDİN'de, terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda döviz ile sahte kimlikler ele geçirildi.

FETÖ şüphelileri sahte kimlikler ve dövizle yakalandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda döviz ile sahte kimlikler ele geçirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ mensuplarının deşifrelerine yönelik sürdürülen soruşturma kapmasında il emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 7 farkı noktada düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada yüklü miktarda TL ile döviz, sahte kimlikler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bu da oldu! İneğe trafik cezası kesildiBu da oldu! İneğe trafik cezası kesildi
Cami tuvaletinde intihar girişimiCami tuvaletinde intihar girişimi
AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi ToplantısıAK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan kritik atama! Interpol eski müdürü, İBB'de daire başkanı oldu

İmamoğlu, Interpol eski müdürünü İBB'de daire başkanı olarak atadı

Zorla aracına aldı, döverek gasp etti ve yola kenarına attı

Gazetecilere dönüp 'hepsini döveceğim' dedi

13 yaşındaki Aslı’dan 5 gündür haber alınamıyor

Aslı'dan 5 gündür haber yok...

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç haber!

Denizli'de vahşet! Ev arkadaşı olduğu 2 kişiyi öldürdü

Vahşet! 2 ev arkadaşını vahşice öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.