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FETÖ şüphelileri, saklandıkları evde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 11:40 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 4 FETÖ şüphelisi ile onlara kılavuzluk yapan 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 4 FETÖ şüphelisi ile onlara kılavuzluk yapan 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki evde saklanan FETÖ şüphelilerinin, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen, aralarında kapatılan Zaman Gazetesi muhabirinin de olduğu A.Ş., S.T., C.T. ve D.K. ile onlara yurt dışına kaçmaları için kılavuzluk yaptığı tespit edilen organizatörler F.R.T., M.O. ve O.Z.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, sorgulanmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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