FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de güvenlik güçlerinin operasyonunda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doyran köyünde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan G.M. ve N.Ş. Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheliler E.M. ve G.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudur Birliği askerlerinin Karayusuf köyünde gerçekleştirdiği operasyonda da 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

