HABER

FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

Askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri, Doyran köyü 1. derece askeri yasak bölgesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler U.İ, M.D, G.İ. ve N.Y. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Karaağaç Mahallesi 1. derece askeri yasak bölgesinde FETÖ şüphelisi İ.Ç. gözaltına alındı.

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
GÜNCELLEME - Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek isteyince yakalandılarGÜNCELLEME - Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek isteyince yakalandılar
Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi varBakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne FETÖ tutuklama Yakalama

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.