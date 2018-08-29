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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:50 | Son Güncelleme

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan FETÖ şüphelisi 5 kişi polis ekiplerince yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma ve takip sonrasında, gişeler mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilden inerek tarlalık alana kaçan bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

Yapılan kimlik kontrolü sonrasında FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen A.T, B.T, B.K, İ.B ve H.A ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen E.F.A gözaltına alındı.

Şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları ve arandıkları tespit edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı polis şüpheli

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