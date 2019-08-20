HABER

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 17:57 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan sınırında yakalanan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelilerinin de olduğu 6 kişinin sorgusu sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri Doyran köyü mevki askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan ve yurt dışı çıkma yasağı bulunan A.T. ve T.Y. oldukları belirlendi. Zanlılar gözaltına alındı.

Öte yandan, Pazarkule bölgesi ile Elçili köyü birinci derece askeri yasak bölgelerinde de 4 Türk vatandaşı yakalandı.

Gözaltına alınan C.C, F.Y, S.Ç. ve H.Ç'nin bağlantıları ve kaçma nedenleri araştırılıyor.

Zanlıların hakkında araştırılma yapılmak üzere savcılıkça Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinden bilgi istendi.

Tek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattıTek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattı
SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteriSoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri
İşe alınacak adaylar, kendileri kura çektiİşe alınacak adaylar, kendileri kura çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sınır Yakalama Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 50 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama!

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

Apartmandan 60 yarasa çıkardılar

Apartmandan 60 yarasa çıkardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.