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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

26.04.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yaptı.

Bu sırada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.A, C.E. ve C.A. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelileri olduğu tespit edildi.

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