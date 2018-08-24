FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı.
"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 5 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen zabıt katipliğinden ihraç Aslı Ö. (30), öğretmenlikten ihraç Zeynep Ö. (28) başkomiserlikten ihraç Murat Ö. (37), FETÖ öğrenci yapılanmasından yargılanan Sümeyye K. (26), ve Nazife D. (44) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların bazılarının aranması ve ByLock kaydının olduğu öğrenildi.
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