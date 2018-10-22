FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İpsala’da şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 4 kişinin FETÖ/PDY bağlantıları olduğu belirlendi. Şüpheliler ile organizatör gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılaması devam eden Ü.H., Ordu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılaması süren H.B., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun soruşturması kapsamında aranan M.D.A. ve B.A. ile organizatör K.E. oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.H., H.B. ve K.E. tutuklanarak, cezaevine konulurken, M.D.A. ve B.A. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

