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FETÖ şüphelileri yüzerek Yunanistan'a kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:43 | Son Güncelleme

Edirne'de Meriç Nehri'ni yüzerek geçip Yunanistan'a kaçtıkları belirlenen FETÖ şüphelileri hakkında soruşturma başlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde, Meriç Nehri'ni yüzerek geçip Yunanistan'a kaçtığı belirlenen FETÖ şüphelileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 3 FETÖ şüphelisinin Meriç Nehri'nden yüzerek Yunanistan'a kaçtığını belirledi.

Yapılan araştırmada kaçan kişilerin M.V.K, S.A ve K.E. olduğu tespit edildi. FETÖ şüphelilerini sınıra getiren kişinin ise F.E. olduğu belirlendi.

Nehir kenarında şüphelilere ait çanta içerisinde bulunan 2 adet cep telefonu ile 1 adet flash belleğe, incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Meriç Nehri şüpheli Yunanistan

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