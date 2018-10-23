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FETÖ şüphelilerin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:22 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelilerin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanarak gözaltına alınan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri dün İpsala ilçesinde yaptıkları çalışma ve takip sonrası, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlandığı belirlenen K.E'nin kullandığı otomobili durdurmuş otomobilde FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Ü.H ,H.B ,M.D.A, B.A ve M.F.K gözaltına alınmıştı.

FETÖ şüphelilerinden Ü.H ile H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı.

Diğer FETÖ şüphelileri ise haklarında soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.

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Emniyet FETÖ gözaltı şüpheli

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