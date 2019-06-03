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FETÖ şüphelilerini kaçırmaya çalışan 2 kişi daha yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinden  FETÖ şüphelilerini Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmaya çalıştıkları belirlenen 2 kişi daha yakalandı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinden FETÖ şüphelilerini Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmaya çalıştıkları belirlenen 2 kişi daha yakalandı. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
FETÖ üyesi 12 erkek, 5 kadın ve yanlarındaki 6 çocuğu Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmaya çalışan D.A. ve K.S. dün yakalandı. Soruşturma devam ederken E.D. ve D.S.'nin de kimliklerinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli de yakalandı. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 17 yetişkinden 2'si tutuklandı, 2'si ise soruşturmanın devam ettiği Manisa'ya gönderildi. 13 şüphelinin de bugün Ayvalık Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.

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