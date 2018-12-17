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FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 19 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

EDİRNE'de FETÖ/PDY şüphelilerinin yanı sıra diğer terör örgütü mensuplarını para karşılığında yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine konuldu.

FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 19 kişi tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de FETÖ/PDY şüphelilerinin yanı sıra diğer terör örgütü mensuplarını para karşılığında yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile İpsala, Keşan ve Meriç ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerek Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin yanı sıra FETÖ/PDY şüphelileri ve diğer terör örgütü mensuplarını para karşılığı yurt dışına kaçırdığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 19 kişi tutuklandı

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