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FETÖ şüphelilerinin adreslerinde 1 dolar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 4 adet 1 dolar, peçete içinde Türkçe Olimpiyatları ibareli 1 TL para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 4 adet 1 dolar, peçete içinde Türkçe Olimpiyatları ibareli 1 TL para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, Van, Kocaeli, Manisa ve İzmir illeri olmak üzere toplam 7 ilde operasyon gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 4 adet 1 dolar, peçete içinde Türkçe Olimpiyatları ibareli 1 TL para, örgütsel motivasyon artırıcı notlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

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