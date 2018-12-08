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FETÖ şüphelilerinin evlerinde peruk ve takma bıyık ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 11:34 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada peruk ve takma bıyık ile 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Ankara, Eskişehir, Konya ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Y., B.G., H.K. ile K.C.'nin Eskişehir'de kaldıkları 3 eve baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda peruklar ve takma bıyık, örgütsel dokümanlar, 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü.

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