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FETÖ şüphelilerinin tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 02:14 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında önceki gün yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden sorgusu tamamlanan ikisi tutuklandı - Kaçışı organize ettiği iddiasıyla aranan 4 şüpheliden 2'sinin yakalandığı bildirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden sorgusu tamamlanan ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün yakalanan 17 şüpheliden meslekten ihraç edilen doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö'nün sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Bu arada zanlılardan ikisinin, haklarındaki soruşturmanın yürütüldüğü Manisa'ya gönderildiği, diğer 13'ünün ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaçışı organize ettiği öne sürülen dört şüpheliden D.A. ve K.S'nin gözaltına alındığı, E.D. ve D.S'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

- Olay

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran'da Çıplak Ada açıklarında ilerleyen tekneye operasyon düzenlenmişti. Teknedeki 17 zanlının FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edilmiş, bu kişilerin yanlarında ayrıca 6 çocuğun bulunduğu görülmüştü.

Gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden F.M.D, S.K, Ö.F.T, A.S.T. ve M.C'nin polislik mesleğinden, M.D, A.K, Ş.D. ve H.B'nin öğretmenlikten, H.D. ve Ö.Ö'nün TSK'den, F.B'nin doktorluktan, S.G'nin sağlık memurluğundan, R.Ö'nün katiplikten, A.Ö. ve L.D'nin memurluktan ihraç edildiği belirlenmişti. Şüphelilerden A.D'nin ise mühendis olduğu tespit edilmişti.

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17 fetöcü 2 tutuklama Ayvalık FETÖ

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