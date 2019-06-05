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FETÖ şüphelilerinin tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 04:56 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında yakalanan 17 FETÖ şüphelisinin kaçışını organize ettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinin kaçışını organize ettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'daki olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı organize ettiği iddiasıyla D.S'yi gözaltına aldı.

D.S. ile daha önce aynı iddiayla gözaltına alınan D.A. ve K.S, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.

Bu arada, güvenlik güçlerinin yakalanması için çalışma başlattığı E.D, Erzurum'da gözaltına alındı.

Ayvalık'a getirilen E.D'nin emniyetteki sorgulaması sürerken, bu şüphelinin yakın akrabası ve organizatör olduğu öne sürülen E.D'nin de yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

- Olay

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran'da Çıplak Ada açıklarında ilerleyen tekneye operasyon düzenlenmişti. Teknedeki 17 zanlının FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edilmiş, bu kişilerin yanlarında ayrıca 6 çocuğun bulunduğu görülmüştü.

Gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden F.M.D, S.K, Ö.F.T, A.S.T. ve M.C'nin polislik mesleğinden, M.D, A.K, Ş.D. ve H.B'nin öğretmenlikten, H.D. ve Ö.Ö'nün TSK'den, F.B'nin doktorluktan, S.G'nin sağlık memurluğundan, R.Ö'nün katiplikten, A.Ö. ve L.D'nin memurluktan ihraç edildiği belirlenmişti. Şüphelilerden A.D'nin ise mühendis olduğu tespit edilmişti.

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Balıkesir fetö organizatörleri

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