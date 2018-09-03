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FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 21:03 | Son Güncelleme

Ayvalık'ta yakalanan 4 kişi ile kaçmasına yardımcı olduğu öne sürülen kişi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi ile bu kişilere yardımcı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin cuma gecesi Sarımsaklı Çıplak Ada mevkisinde devriye görevi yaptığı sırada, Midilli Adası'na kaçma girişiminde bulunurken batan teknedeki 4 FETÖ şüphelisinin gözaltına alınmasıyla ilgili bu kişilerin Bursa'dan Ayvalık'a gelmesine yardımcı olan 3 şüpheli yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaçarken yakalanan ve Bursa 10.Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ-PDY şüphelisi olduğu gerekçesiyle aranan Gülistan K, meslekten ihraç öğretmenler Aydın D. (46), Şehri D. (47) ve Arslan A. (30) ile şüphelilerin Bursa'dan Ayvalık'a gelmesine yardım eden FETÖ ile irtibatlı Erol K. (33), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından salıverildi.

- Olay

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ağustos gecesi, Ayvalık Sarımsaklı Çıplak Ada mevkisinde devriye görevi yaptığı sırada, fiber tekneyle Midilli Adası'na kaçma girişiminde bulunan ve içinde 6 Türk vatandaşının olduğu teknenin battığını tespit etmiş, 2'si çocuk 6 kişiyi karaya çıkarmıştı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimlik tespiti ve GBT sorgusu neticesinde 4 şüphelinin, FETÖ\PDY üyesi olduğu, Bursa'da haklarında adli işlem yapıldığı ve Midilli Adası'na kaçmak için organize hareket ettikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 13 bin avro ve 5 bin 350 dolar ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ

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